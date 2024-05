Burg (dpa/bb) – Die Premiere der Spreewälder Sagennacht in Burg ist wegen starken Regens abgebrochen worden. Die Sicherheit der Darsteller sei auf der nassen Bühne nicht mehr gewährleistet, hieß es von den Veranstaltern am Samstagabend. Das diesjährige Stück «Jan a gluka» erzählt die Geschichte von Jan, ein Mensch der Jetztzeit, der das Glück sucht und sich dabei auf wunderbare Weise mit den alten Sagenfiguren verbindet. Die Eintrittskarten für die abgesagte Vorstellung am Samstag können für die beiden Folgeveranstaltungen an Pfingstsonntag und Pfingstmontag verwendet werden.

Die Spreewälder Sagennacht findet jährlich zu Pfingsten auf der Freilichtbühne am Bismarckturm in Burg (Spreewald) statt. Es gibt sie seit 2006 als besonderes Angebot für alle Einheimischen und für Urlaubsgäste. Sie verknüpfe Geschichte, Brauchtum, Sprache und Sagenwelt der Sorben/Wenden miteinander, erklärte einer der Veranstalter. Zudem schärfe sie das Bewusstsein für die Geschichte und stifte Identität in der Region.