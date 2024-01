Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga enttäuscht. Gegen den Tabellennachbarn VfB Suhl unterlag der Viertplatzierte aus Brandenburg am Samstag nach mit 0:3 (16:25, 15:25, 20:25). Vor 1732 Zuschauern in der MBS-Arena von Potsdam fanden die Gastgeberinnen gegen einen gut harmonierenden Gegner über die gesamte Distanz keinen Rhythmus.

Lediglich im dritten Satz schien die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri das Geschehen wenden zu können. Doch auf eine 11:7-Führung folgte prompt eine 0:5-Punkte-Serie.

Für die Potsdamerinnen folgt nun eine Stuttgarter Trilogie. Innerhalb von nur sechs Tagen treten sie dreimal gegen den deutschen Meister MTV Stuttgart an, zuerst auswärts in der Qualifikation für das Viertelfinale in der Champions League am Donnerstag, dann 48 Stunden später an gleicher Stelle im letzten Bundesliga-Hauptrundenspiel und schließlich am 7. Februar daheim im Rückspiel in der Königsklasse.