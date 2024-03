Suhl (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich am Mittwoch beim VfB Suhl mit 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) durch und ersparte sich damit eine mögliche dritte Partie. In der Serie im Modus Best-of-Three hatten die Potsdamerinnen ebenfalls mit einem 3:0 zuhause im ersten Match des Duells mit den Thüringerinnen den Grundstein fürs Erreichen der Runde der besten Vier gelegt. Für den Sieg benötigten die Gäste-Spielerinnen 84 Minuten. In der Hauptrunde hatten sie zweimal gegen Suhl verloren.