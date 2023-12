Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Negativserie in der Bundesliga mit zuletzt vier Niederlagen in Serie beendet. Gegen Tabellenführer Schweriner SC feierte das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri am Samstag vor heimischer Kulisse einen überraschenden 3:1 (18:25, 25:22, 25:16, 25:20)-Erfolg. Vor 2100 Zuschauern in der ausverkauften MBS-Arena von Potsdam war Antonia Stautz die herausragende Spielerin beim Sieger. Mit 15 Punkten war sie auch beste Angreiferin ihrer Mannschaft.

Nach dem von den Gästen kontrollierten ersten Satz übernahmen die Potsdamerinnen eindrucksvoll das Kommando auf dem Feld. Beim Aufschlag von Suvi Kokkonen erarbeiteten sie sich im zweiten Durchgang, begünstigt auch durch Annahmefehler auf der Gegenseite, eine 9:5-Führung. Weil vor allem Nationalspielerin Stautz beim SCP sowohl im Angriff als auch in der Abwehr mitreißend auftrumpfte, kam der Gegner völlig aus dem Tritt.

Der SC Potsdam spielte sein Pensum überzeugend herunter. Am Ende nutzte die US-Amerikanerin Breland Morrissette gleich den ersten von insgesamt vier Matchbällen mit einem Ass als Netzroller zum Sieg.