Waren (dpa) – Der 19-jährige Anton Zeno Rauch aus Potsdam hat erneut das Internationale Müritzschwimmen in Waren an der Müritz gewonnen. Der Vorjahressieger benötigte für die 1,9 Kilometer lange Strecke über die Binnenmüritz am Samstag 22:38,36 Minuten, erklärte Organisator Benjamin Nofz vom Verein Wassersport Müritz. Zweiter wurde mit einer Zeit von 25:32,07 Minuten der 19-jährige Felix Zimmer aus Farnstädt (Sachsen-Anhalt).

Bei den Frauen war die 17-jährige Hannah Heilek aus Berlin-Marzahn mit 27:53,66 Minuten die Schnellste vor zwei weiteren Schwimmerinnen aus Berlin, Sydney Rösiger und Olivia Wilicki.

Insgesamt traten mehr als 700 Frauen, Männer und Kinder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien bei dem Traditionsrennen 2023 an, davon etwa 550 Frauen und Männer auf der 1,9 Kilometer-Strecke. Hunderte Sportbegeisterte empfingen die Schwimmer bei Sonnenschein am Zielort, dem Volksbad.

Die Müritz ist mit 117 Quadratkilometern Fläche der größte Binnensee in Deutschland. Das Wettschwimmen findet in der nördlichen Bucht statt, wo auch das Heilbad Waren liegt.