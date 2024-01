Potsdam (dpa/bb) – Anlässlich eines Treffens radikaler Rechter mit AfD-Politikern hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zu einer Kundgebung am Sonntag auf dem Alten Markt aufgerufen. Anlass sei die Berichterstattung über dieses Treffen in Potsdam, bei dem über einen Plan zur massenhaften Vertreibung von Migranten gesprochen worden sei, teilte die städtische Pressestelle am Freitag mit. Die Kundgebung soll am Sonntag um 13 Uhr beginnen.

«Diese Pläne erinnern an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte», sagte Schubert laut Mitteilung. Daher sei es an der Zeit, Gesicht zu zeigen und die Demokratie zu verteidigen. «Kommen Sie auf den Alten Markt und bekennen Sie Farbe», sagte Schubert. «Wehren wir uns gemeinsam gegen die Gefahr, die unserem ganzen Land von rechts droht!» Schubert ist Vorsitzender des Bündnisses «Potsdam! bekennt Farbe» für eine weltoffene Stadt.

Das Medienhaus Correctiv hatte Rechercheergebnisse zu einem Treffen radikal rechter Kreise mit Extremisten und AfD-Funktionären in Potsdam veröffentlicht. Bei dem Treffen stellte der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, Ideen dazu vor, wie erreicht werden könne, dass mehr Ausländer Deutschland verlassen und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten.