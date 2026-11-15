Potsdam (dpa/bb) – Bei morgendlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt hat der Potsdamer Verkehrsbetrieb vor möglichen Folgen von Eis für den Nahverkehr gewarnt. Das Unternehmen wies am Morgen auf den Anzeigetafeln an Haltestellen auf die Möglichkeit vereister Oberleitungen der Straßenbahnen hin. Sichtbare Ausfälle gab es zunächst aber nicht.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer stellten sich offensichtlich auf Gefahren beim Fahren am Morgen ein: Verkehrsunfälle in Folge von Glätte gab es in der Nacht zum Sonntag nach ersten Erkenntnissen nicht, wie ein Sprecher des Lagedienstes vom Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte.



