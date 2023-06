Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam werden mit einer neuen Zuspielerin in die kommende Bundesliga-Saison gehen. Für diese Position hat der Vizemeister aus Brandenburg die Bulgarin Kristina Gunchewa verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Über die Vertragsdauer wurde nichts bekannt.

Die 29-jährige Gunchewa stand zuletzt beim französischen Erstligisten VBC Chamalieres unter Vertrag. Beim SC Potsdam soll sie Sarah van Aalen ersetzen, die sich nach der abgelaufenen Saison für einen Wechsel zum türkischen Champions-League-Sieger VakifBank Istanbul entschieden hat.

«Wir hatten Kristina schon mehrfach im Auge, konnten sie aber in der Vergangenheit nicht so recht für unseren Verein begeistern. Das ist jetzt anders», sagte Potsdams neuer Trainer Riccardo Boieri. «Ich habe schon in einigen europäischen Ländern gespielt, aber für mich stand seit langem fest, dass ich auch noch mal nach Deutschland in die Bundesliga möchte. Das hat jetzt geklappt», erklärte Gunchewa. SCP-Coach Boieri ist von den Qualitäten der Spielgestalterin überzeugt: »Sie ist eine Zuspielerin mit riesiger Erfahrung und sauberer Technik. Obendrein besitzt sie Führungsqualitäten.«