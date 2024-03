Potsdam (dpa/bb) – Die Stadt Potsdam sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahlen im Juni. Insgesamt sollen 1700 ehrenamtliche Helfer am 9. Juni in der brandenburgischen Landeshauptstadt zum Einsatz kommen, wie Dieter Jetschmanegg aus dem Dezernat Zentrale Verwaltung am Mittwoch laut einer Mitteilung sagte. 1100 Menschen aus Potsdam, darunter mehr als 300 aus der Stadtverwaltung, hätten sich schon gemeldet.

Mit ihrem Engagement leisteten Wahlhelfer einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie, betonte Jetschmanegg. Sie sollen in 133 Wahllokalen im gesamten Stadtgebiet oder bei der Auszählung der Briefwahlstimmen zum Einsatz kommen. Vor der Wahl bekämen sie Schulungen oder entsprechende Unterlagen. Ihnen werde zudem ein Erfrischungsgeld gezahlt. Wahlhelfer in Potsdam könne jeder werden, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und in Potsdam wohnt.

In Cottbus hätten sich bislang zwischen 700 und 800 von insgesamt 1200 benötigten Helfern gemeldet, sagte Andreas Pohle, der stellvertretende Wahlleiter in Cottbus, am Mittwoch der dpa. Die Anmeldung erfolgt online über die jeweiligen Websites der Wahlbehörden.

Dieses Jahr sind in Brandenburg rund 2,1 Millionen Bürger zu den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni aufgerufen. Am 22. September wird zudem der Landtag gewählt.