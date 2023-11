Berlin (dpa/bb) – Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt zieht eine positive Zwischenbilanz zum Projekt Klimafreundliche Parktoiletten. Dafür wurden im April und Mai zwei Dutzend sogenannter Trockentoiletten verteilt über alle Berliner Bezirke aufgestellt. Sie sollen das Angebot an öffentlichen Toiletten an Orten unterstützen, an denen es keine Anschlussmöglichkeiten an Wasser- und Stromleitungen gibt, wie die Umweltverwaltung am Freitag mitteilte. «Inzwischen ist die Hälfte der Testphase verstrichen, und die Zwischenbilanz fällt positiv aus.» Die Parktoiletten aus dem Pilotprojekt seien mehr als 400.000 Mal genutzt worden.

Im Rahmen der Projektphase können Benutzerinnen und Benutzer der Toiletten unter anderem Sauberkeit und Ausstattung online bewerten. Von dieser Möglichkeit haben rund 2000 Personen Gebrauch gemacht. Besonders positive Rückmeldungen hat es über die Urinale gegeben, die sowohl von Frauen als auch von Männern genutzt werden können, wie die Umweltverwaltung vor dem Welttoilettentag am Sonntag mitteilte.

Toiletten seien ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sagte Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU). Deshalb freue sie sich, mit dem Pilotprojekt zeigen zu können, dass sich auch Orte mit Toiletten ausstatten ließen, an denen eine Versorgung mit konventionellen Toiletten nicht möglich sei.

Die Nutzung der Toiletten ist kostenlos. Ziel des Projektes ist den Angaben zufolge, eine umweltfreundliche und nachhaltige Toiletteninfrastruktur im öffentlichen Raum zu schaffen. Während der einjährigen Testphase können Benutzerinnen und Benutzer die zwei verschiedenen Toilettenmodelle bewerten. Daraus sollen Rückschlüsse für die künftige Planung gezogen werden.