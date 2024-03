Berlin (dpa/bb) – Eine Frau soll in Berlin-Mitte eine Polizistin bedroht und Mitarbeitende im Vollzugsdienst antisemitisch beleidigt haben. Zeugen hatten die 44 Jahre alte Frau dabei beobachtet, wie sie in einem Einkaufszentrum einen Davidstern an eine Ladenfassade malte, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Alarmierte Polizisten nahmen die Frau am Donnerstagabend fest, in ihrer Unterwäsche fanden sie Drogen, wie es hieß.

Während der polizeilichen Maßnahmen habe die Frau den Angaben zufolge eine Polizistin und deren Familie mit dem Tod bedroht. Später beleidigte die 44-Jährige laut Polizei Mitarbeitende im Vollzugsdienst antisemitisch. Die Frau blieb bis Freitagmorgen in Gewahrsam, hieß es. Der Staatsschutz ermittelt.