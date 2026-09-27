Berlin (dpa/bb) – Die beste deutsche Läuferin beim Berliner Marathon war eine Polizistin aus der Hauptstadt: Anna Langerwisch ist mit einer Zeit von 2:27:31 Stunden auf dem 16. Platz der Frauen gelandet.

«Unsere Spitzensportlerin Anna ist heute beim Berlin-Marathon ins Ziel gelaufen – und zwar als beste deutsche Frau», teilte die Polizei im Internet mit. «Wir sind unglaublich stolz auf Dich, Anna. Du hast heute gezeigt, was Spitzensport bedeutet: Ausdauer, Disziplin und den Willen, jeden Kilometer zu kämpfen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser starken Leistung.»



