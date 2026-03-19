Potsdam (dpa/bb) – Drei Dienstpistolen von Brandenburger Polizisten sind in den vergangenen Jahre verloren gegangen – aber dann wieder gefunden worden. Außerdem wurden seit 2020 zahlreiche Patronen als verloren gemeldet, von denen ein Teil nicht wieder auftauchte. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums und der Polizei auf eine Anfrage des BSW-Abgeordneten Sven Hornauf hervor.

2022 ließ demnach eine Polizistin ihre Pistole samt vollem Magazin in einer Tasche eines Uniformstücks in der Nähe eines Spielplatzes liegen. Ein Passant entdeckte die Waffe und übergab sie an die Polizei.





Waffe auf Toilette liegen gelassen

Im Jahr 2023 vergaß ein Polizist im Einsatz seine Pistole bei einem Toilettenbesuch, bei dem er sie abgelegt hatte. Ein Finder brachte sie zur nächsten Dienststelle der Polizei. Bei der Rückgabe fehlte allerdings ein Schuss im Magazin.

Im selben Jahr ließ ein Polizist seine Dienstpistole und das Magazin mit 15 Patronen in einem Drogeriemarkt liegen. Ein Angestellter gab sie bei der Polizei ab.

25 Patronen blieben verschollen

Seit 2020 meldeten Polizisten 75 Patronen als verloren, hieß es. 50 davon wurden wieder gefunden. Davon waren 45 Patronen in den drei Magazinen der verlorenen und wieder gefundenen Pistolen. 25 Patronen blieben vermisst. In den meisten Fällen blieb unklar, wo sie verloren wurden. Der Verlust wurde bei späteren Kontrollen oder beim Schießtraining festgestellt.