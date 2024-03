Neuruppin (dpa/bb) – Ein Bürger hat einen verletzten Turmfalken auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Neuruppin entdeckt. Das Tier wurde gerettet. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, meldete der Bürger am Samstagnachmittag einen vermutlich am Flügel verletzten Falken. Beamte fingen das flugunfähige Tier ein. Mit einer Transportbox sei der Turmfalke zunächst in die Polizeiinspektion gebracht worden. Später kam der Vogel in die Obhut eines Beauftragten des Landesamtes für Umwelt. Der Falke werde vermutlich wieder «aufgepäppelt und freigelassen», sagte ein Sprecher der Polizei.