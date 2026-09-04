Berlin (dpa/bb) – Ein Berliner Polizist ist bei einem Einsatz durch die Zwischendecke eines Gebäudes gestürzt und verletzt worden. Der Mann sei mehrere Meter tief gefallen und auf den Fußboden aufgeschlagen, hieß es in einem Beitrag der Polizei Berlin auf der Plattform X.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sei der Polizist durch anwesende Kollegen erstversorgt worden, hieß es weiter. Anschließend sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dazu, wie genau es zu dem Sturz kam, machte die Polizei zunächst keine Angaben.





Bei dem Einsatz handelte es sich laut Polizei um einen sogenannten Verbundeinsatz. Bei solchen Einsätzen arbeiten mehrere Behörden zusammen. In diesem Fall waren demnach auch Kollegen der Justizverwaltung anwesend. Das Lagezentrum der Berliner Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, worum es bei dem Einsatz ging.