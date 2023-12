Berlin (dpa/bb) – In einem Münzgeschäft in Berlin-Friedrichshain ist am Montagnachmittag der Alarm ausgelöst worden. Es bestehe der Verdacht eines Einbruchs, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise befänden sich Tatverdächtige noch in dem Objekt. Einsatzkräfte der Polizei standen demnach am frühen Abend kurz davor, die Räumlichkeiten zu betreten. Bei dem Geschäft in der Frankfurter Allee nahe dem S- und U-Bahnhof handele es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Münzfachhandel, hieß es. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.