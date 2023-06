Berlin (dpa/bb)- Der Fahrer eines Polizeiwagens und ein 70-jähriger Autofahrer sind in Berlin-Tegel mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Ein Gruppenwagen der Polizei fuhr am Sonntagmittag mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Waidmannsluster Damm in Richtung Ziekowstraße zu einem Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zur gleichen Zeit fuhr der Senior den Angaben der Polizei zufolge von der A111 in den Kreuzungsbereich Waidmannsluster Damm. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeuge als auch ein Verkehrszeichenmast beschädigt wurden.

Die Fahrzeugführer kamen verletzt in ein Krankenhaus und konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.