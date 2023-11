Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Die Bundespolizei will die Staubelastung in Frankfurt (Oder) und in der polnischen Nachbarstadt Slubice aufgrund der festen Grenzkontrollen zur Eindämmung illegaler Einreisen entschärfen. Oberbürgermeister René Wilke (Linke), sein Słubicer Amtskollege Mariusz Olejniczak und Polizeidirektor Torsten Ebert trafen sich am Donnerstag zu Beratungen, um die Folgen der Grenzkontrollen für den Verkehr an der Autobahn in Świecko und an der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice möglichst gering zu halten. Das teilte die Stadt Frankfurt (Oder) mit. Es war teils zu stundenlangen Wartezeiten und Kilometer langen Staus gekommen.

Wie die Stadt mitteilte, finden Sichtkontrollen und auch die konkrete Kontrolle einzelner Fahrzeuge an der Stadtbrücke nun nicht mehr unmittelbar am Brückenkopf statt, sondern auf Mittelstreifen. Dort könne der Verkehr nun an bis zu drei angehaltenen Fahrzeugen vorbei weiterfließen und der Mittelstreifen für eine längere Überprüfung genutzt werden. Zudem soll die direkte Kommunikation verbessert werden, um beim Auftreten größerer Staus rasch Gegenmaßnahmen einleiten zu können, hieß es. Der Bundespolizei liege sehr daran, die Grenzkontrollen in Świecko und an der Stadtbrücke so durchzuführen, dass sie den Verkehr möglichst wenig beeinträchtigten, sagte der Polizeidirektor der Bundespolizeiinspektion, Ebert, laut Mitteilung der Stadt.

Nach der Einführung fester Grenzkontrollen zur Bekämpfung illegaler Einreisen beklagte die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Frankfurt (Oder) erhebliche Beeinträchtigungen für die Wirtschaft und Pendler.