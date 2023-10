Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat ein Gerücht zurückgewiesen, dass bei den Ausschreitungen und Polizeieinsätzen zum Nahost-Konflikt am Mittwochabend in Neukölln ein 13-jähriger Jugendlicher gestorben sei. Dieses Gerücht kursiere «auf verschiedenen Social-Media-Kanälen», teilte die Polizei am Donnerstag auf der Internetplattform X (früher Twitter) mit. «Das ist ein Fake», hieß es in dem Beitrag.

Polizisten seien in Neukölln im Einsatz gewesen, mit Steinen, Feuerwerk und brennbaren Flüssigkeiten angegriffen worden, bei der Festnahme von Verdächtigen sei es auch zu Widerstand und körperlicher Gewalt mit Verletzten gekommen. «Niemand ist deshalb gestern verstorben», erklärte die Polizei. «Wir wissen, dass momentan viele Menschen emotionalisiert sind. Aber Fake News sind gefährlich – und führen im schlimmsten Fall zu Gewalt.»