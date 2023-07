Cottbus (dpa/bb) – Die Polizei in Südbrandenburg warnt vor betrügerischen Handwerkern in der Region, die Hausbesitzern unseriöse Angebote unterbreiten. Dabei werden Handwerkerleistungen zunächst zu vermeintlich günstigen Preisen angeboten. Noch während der Arbeiten würden dann unter Hinweis auf zusätzlich erforderliche Arbeiten höhere Beträge verlangt, wie es am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Cottbus, der Polizei und des Zoll hieß.

Dabei forderten die Betrüger die Betroffenen auf, alles sofort und in bar zu bezahlen. Die Täter suchten sich gezielt abgelegene Häuser und Grundstücke aus, die oftmals von älteren Bürgern bewohnt würden, hieß es weiter. Besonders bei Haustürgeschäften oder kurzfristigen Flugblattaktionen mit hohen Rabattversprechen sei Vorsicht geboten.

In der Mitteilung wurde empfohlen, immer mehrere unabhängige Vergleichsangebote von Handwerksbetrieben der Umgebung einzuholen. Seriöse Unternehmen vereinbarten einen Ortstermin und erstellten auch unverbindliche Kostenvoranschläge. Barzahlungen seien zwar nicht verboten, seriöse Firmen ließen aber auch eine Überweisung auf ein Geschäftskonto zu und stellten Rechnungen aus. Ein Rat von Nachbarn oder Familienmitgliedern sei oftmals hilfreich, wenn es um das Erteilen eines Auftrags gehe.