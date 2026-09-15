Velten (dpa/bb) – Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach einem seit dem vergangenen Dienstag vermissten 26-Jährigen aus Velten (Landkreis Oberhavel). Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann aufgrund einer Erkrankung verschlossen und meide eher den Kontakt zu anderen Menschen.

Es wird vermutet, dass er die Orientierung verloren hat und sich möglicherweise versteckt hält. Die Polizei schließt ebenfalls nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste sei etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er einen roten Pullover, eine blaue Jeanshose sowie dunkle Schuhe mit Klettverschluss getragen.



