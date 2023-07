Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat die Menschen in Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Mutter und ihrem Baby gebeten. Die 31 Jahre alte Frau habe am frühen Donnerstagmorgen eine Mutter-Kind-Einrichtung in Berlin-Heiligensee verlassen und sei nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Frau sei verhaltensauffällig und ohne Kinderwagen und Nahrung für das Baby unterwegs. Die Beamten veröffentlichten Fotos von der Mutter und baten um Hinweise über ihren Verbleib.