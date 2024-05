Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Die Polizei in Barnim sucht nach einer vermissten Rentnerin. Die 88-jährige Christel M. habe zuletzt in einer Senioreneinrichtung in Basdorf gewohnt und werde seit Sonntagabend vermisst, teilte die Polizeidirektion Ost am frühen Montagabend mit. Umfangreiche Suchmaßnahmen hätten bisher nicht zu Erfolg geführt. Daran beteiligt waren Fährtenhunde der Polizei und eine Rettungshundestaffel, ein Polizeihubschrauber und eine Einsatzdrohne der Feuerwehr

Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto der Frau. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat lange graue Haare und trägt vermutlich einen Rock. Nähere Angaben zu ihrer Bekleidung lagen nicht vor. Sie könnte mit einem schwarzen Rollator unterwegs sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der vermissten Person oder zu ihrem Aufenthalt machen können, sich unter der Telefonnummer 03338-3610 an die zuständige Polizeiinspektion Barnim zu wenden oder ihre Hinweise über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de der Brandenburger Polizei mitzuteilen.