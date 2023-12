Fürstenwalde/Spree (dpa/bb) – Die Polizei hat in Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) drei gestohlene LKW-Anhänger sichergestellt. Die Beamten wurden am Montagmorgen über den Diebstahl informiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach gehörten die Auflieger einer niederländischen Firma. An ihnen befestigt waren drei Zugmaschinen eines litauischen Unternehmens, mit denen die Anhänger möglicherweise gestohlen worden sind. An Bord einer der Maschinen fand die Polizei einen 40 Jahre alten Mann. Er wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen Hehlerei ermittelt. Laut Polizei konnte ein Sachschaden von 100.000 Euro verhindert werden.