Braunschweig (dpa) – Bei Auseinandersetzungen während des Fußball-Zweitligaspiels zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC (3:5) sind fünf Ordner und ein Polizist verletzt worden. Das bestätigte die Braunschweiger Polizei. Sie leitete nach eigenen Angaben Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, tätlichem Angriff und Nötigung ein.

Nach einem Bericht der «Braunschweiger Zeitung» kam es in der Halbzeitpause zunächst auf der Südtribüne und danach vor dem Stadion zu einer Auseinandersetzung zwischen Eintracht-Fans, Ordnern und der Polizei. Auslöser waren demnach Streitigkeiten unter den Fußball-Anhängern, von denen sich einige offenbar im falschen Tribünenblock aufhielten.



