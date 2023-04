Berlin (dpa) – Angesichts angekündigter Störaktionen der Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation in Berlin will die Polizei Großveranstaltungen mit Politikern besonders schützen. Das gelte etwa für den Bundespresseball am (heutigen) Freitagabend im Hotel «Adlon» und den FDP-Parteitag am Freitag und Samstag, hieß es von der Polizei. So sollten am Pariser Platz nahe dem «Adlon» am Freitagabend zusätzlich Polizisten postiert werden, bevor am frühen Abend die rund 2000 Ballgäste, darunter prominente Politiker, eintreffen.

Gegen den FDP-Parteitag hatte auch die Klimabewegung Fridays for Future Proteste angekündigt. Die Gruppe Letzte Generation begann am Mittwoch mit Störungen und Blockaden im Straßenverkehr. Zunächst sollte es das Regierungsviertel treffen. Ab Montag will die Gruppe nach eigenen Angaben versuchen, die ganze Hauptstadt lahmzulegen. Bis zu 800 Unterstützer sollten an Aktionen und Blockaden teilnehmen.