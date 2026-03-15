Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat einen bewaffneten mutmaßlichen Drogenhändler auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Laut Polizeibericht beobachteten Polizisten den 28-Jährigen am Freitagabend am S-Bahnhof Tempelhof dabei, wie er an eine unbekannte Person Betäubungsmittel verkaufte. Anschließend ging er auf den Bahnsteig und sprang kurz vor dem Schließen der Türen in eine S-Bahn. Einsatzkräfte der Polizei folgten dem Mann und nahmen ihn auf dem S-Bahnhof Hermannstraße fest.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie unter anderem 20 Tütchen Marihuana, sieben kleine Gefäße mit Kokain, eine scharfe Schusswaffe nebst Magazin und Munition sowie ein Messer und Geld. Alles wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.



