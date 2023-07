Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Berlin-Hellersdorf geschnappt. Zeugen beobachteten am Samstagmorgen einen 31-Jährigen, der in der Stendaler Straße mehrere Räder in einen Transporter lud, wie die Berliner Polizei am Sonntag berichtete. Hinzugerufene Polizisten fanden in dem Auto fünf hochwertige Fahrräder.

Der Mann gab demnach an, die Räder von einem 40-Jährigen gekauft zu haben. Eines von ihnen war bei der Polizei jedoch registriert und stellte sich als gestohlen heraus. Der Besitzer des Fahrrads holte es kurz darauf ab und gab an, dass ihm ebenfalls ein Reifensatz gestohlen wurde.

Während der Aufnahme des Vorfalls sei der 40-Jährige an den Polizisten vorbei geradelt und gestoppt worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung und seines Kellers fanden Beamte den gestohlenen Reifensatz.

Die Beschuldigten wurden daraufhin festgenommen. Der Transporter und die fünf Fahrräder seien beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen der Kripo laufen.