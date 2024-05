Berlin (dpa/bb) – Eine Polizistin hat bei einer Kontrolle in Zehlendorf auf das Auto eines 29-Jährigen geschossen, der in ihre Richtung flüchten wollte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten zwei Polizistinnen in Zivil am späten Mittwochabend einen 29-Jährigen überprüfen, der unter Verdacht steht, über ein Verkaufsportal im Internet zu betrügen. Die Beamtinnen liefen seitlich auf die Tür des Fahrers zu, wobei die erste Polizistin ihre Dienstwaffe in «entschlossener Sicherungshaltung» hielt, wie es hieß. Unvermittelt sei der Mann dann in die Richtung der Frau gefahren, die sich laut als Polizistin bemerkbar gemacht habe. Daraufhin fiel ein Schuss aus der Waffe der Beamtin, der die Motorhaube des Autos «getroffen haben soll», wie es in der Mitteilung hieß.

Der 29-Jährige flüchtete mit seinem Auto und stieß kurz darauf mit einem zivilen Einsatzwagen zusammen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Kurz darauf wurde der Mann mithilfe eines weiteren Polizeiautos gestoppt und festgenommen. Die Ermittlungen, auch zum Schuss durch die Polizistin, dauern an.