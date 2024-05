Berlin (dpa) – Nach einem gewalttätigen Zwischenfall in Berlin-Spandau ist die Polizei am Montag zu einem Einsatz ausgerückt. «Aufgrund mehrerer Notrufe sind unsere Kolleginnen und Kollegen derzeit im Falkenhagener Feld in #Spandau im Einsatz», teilte die Polizei auf der Plattform X (zuvor: Twitter) mit, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kam mindestens eine Person ums Leben. Demnach sollen Schüsse gefallen und auch eine Stichwaffe eingesetzt worden sein. Der Täter oder die Täter seien flüchtig. Nach Informationen der Zeitungen «B.Z.» und «Bild» soll ein Mann auf dem Bürgersteig aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden sein.