Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Polizei rät Eltern für den Start ins neue Schuljahr, den Weg zur Schule mit ihren Kindern zu üben. «Unser Tipp: Laufen bzw. fahren Sie den Schulweg in dieser Woche bereits gemeinsam mit Ihren Kindern ab!», schreibt die Polizei auf X.

Auf dem Weg sollten Eltern ihre Kinder auf mögliche Gefahrenstellen hinweisen, so die Polizei. Außerdem sei es wichtig, ausreichend Zeit am Morgen einzuplanen und den sichersten Weg über Ampeln und Zebrastreifen zu wählen. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, dem rät die Polizei: Helm tragen. Zudem Kleidung wählen, die gut sichtbar ist.





Am kommenden Montag ist der erste Schultag nach den Ferien in Berlin und Brandenburg. Bereits am Samstag werden in Brandenburg die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult.