Berlin (dpa/bb) – Zeugen melden gegen 14.30 Uhr im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln Schüsse – die Polizei kann bisher aber nichts Verdächtiges feststellen. Die Einsatzkräfte haben mit den Zeugen gesprochen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Demnach wird geprüft, ob eine Gefahrenlage im Park vorliegt. Dafür sei auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Mittlerweile sind laut Polizei auch Spürhunde eingetroffen, die bei der Suche im Park unterstützen sollen. Der Columbiadamm sei zudem in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Polizei mit.



