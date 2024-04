Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei plant für ihre Einsätze rund um den 1. Mai mit einem ähnlich großen Aufgebot wie in den vergangenen Jahren. Polizeipräsidentin Barbara Slowik berichtete der «Berliner Morgenpost» (Montag) von 2000 bis 3000 Einsatzkräften für den 30. April und 5000 bis 6000 Einsatzkräften für den 1. Mai. Die Berliner Polizei erhalte zudem Unterstützung von der Bundespolizei und vielen Landespolizeien.

Im vergangenen Jahr waren nach Slowiks Angaben insgesamt rund 7100 Polizistinnen und Polizisten am 1. Mai im Einsatz gewesen, davon knapp 2600 aus anderen Bundesländern.

An verschiedenen Brennpunkten solle starke Präsenz gezeigt werden, auch jenseits der konkreten Versammlungen. Zur traditionellen linksradikalen Demonstration am 1. Mai geht die Polizei von mehr als 10.000 Teilnehmern und von einer regen «Beteiligung linksalternativer, linksextremistischer und auslandsbezogener Klientel» aus, wie es in einem internen Papier hieß, aus dem die «B.Z.» am Sonntag berichtet hatte.