Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in Berlin-Reinickendorf zwei 19-Jährige nach einem Wohnungseinbruch festgenommen. Die beiden Männer hatten zuvor einen 21-Jährigen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses beraubt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach hatten die beiden Tatverdächtigen zunächst an der Wohnungstür geklingelt und geklopft, ehe sie die Tür aufbrachen. Der 21-Jährige alarmierte in dieser Zeit die Polizei. «In der Wohnung suchten die Männer nach einem weiteren Mann, der dort angeblich wohnen sollte», teilte die Polizei mit. Dabei raubten sie den Angaben zufolge unter anderem Spielekonsolen, Handys und einen Bildschirm.

Den anschließenden Fluchtversuch konnte die Polizei vereiteln. Die beiden 19-Jährigen wurden laut Mitteilung noch im Haus festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Sie müssen sich wegen des Vorfalls von Samstag den Angaben nach nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.