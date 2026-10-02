Pirmasens/Berlin (dpa) – Bei einem größeren Einsatz wegen mutmaßlichen Drogenhandels in Rheinland-Pfalz sind mehrere Menschen festgenommen worden. Fünf Männer im Alter von 27 bis 42 Jahren seien am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizeidirektion Pirmasens mit. Gegen alle fünf sei Untersuchungshaft angeordnet worden. Eine weitere Person wurde den Angaben zufolge in Berlin festgenommen.

Die Durchsuchungen mehrerer Objekte in Pirmasens und im Landkreis Südwestpfalz hatten nach Behördenangaben bereits am Mittwochabend stattgefunden. Hintergrund seien umfangreiche Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.





An dem Einsatz waren neben Kräften der Polizeidirektion Pirmasens auch Beamte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie des Spezialeinsatzkommandos beteiligt. Zu möglichen Sicherstellungen machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalinspektion Pirmasens.