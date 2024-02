Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Spandau festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten etwa ein Kilogramm Kokain, 500 Gramm Marihuana sowie zudem mehrere hundert Verkaufseinheiten dieser Droge, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte.

Einsatzkräften war der 26 Jahre alte Mann in der Nähe des U-Bahnhofs Zitadelle aufgefallen, wie er vermutlich auf Kunden wartete. Er stieg in ein Taxi, das die Beamten kurze Zeit später anhielten. Beim Aussteigen versuchte der 26-Jährige, ein Paket loszuwerden, hieß es. Das Paket enthielt demnach circa ein Kilogramm Kokain.

Danach durchsuchte die Polizei die Wohnung des 26-Jährigen und fand dabei mehrere hundert Verkaufseinheiten sowie 500 Gramm Marihuana. Der junge Mann wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll, hieß es.

Erst am Dienstag wurde ein weiterer mutmaßlicher Drogenhändler nahe dem U-Bahnhof Zitadelle festgenommen. Die Polizei hatte in dessen Lager rund 600 Portionen Heroin und Kokain gefunden.