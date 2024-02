Berlin (dpa/bb) – In einem Hotel in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Eine Reinigungskraft bemerkte am Montag in einem Apartment in dem Hotel an der Storkower Straße einen starken chemischen Geruch und verdächtige Verpackungsutensilien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach alarmierte der Hotelmanager die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers wurden mutmaßliche Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente entdeckt, außerdem erschienen zwei potenzielle Käufer an der Tür. Kurz darauf konnte der mutmaßliche Verkäufer festgenommen werden. Der 39-Jährige trug mutmaßliche Drogen und Medikamente und mehrere Tausend Euro bei sich. Er sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie es hieß.