Forst (Lausitz) (dpa/bb) – Im Landkreis Spree-Neiße hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Gegen den 30-Jährigen liegen bereits mehrere Haftbefehle vor, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem werden dem Mann mehrere Betrugs- und Eigentumsdelikte sowie Hehlerei und schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Am Morgen wollte die Bundespolizei ein zur Fahndung ausgeschriebenes Auto in Neiße-Malxetal kontrollieren. Der 30-jährige Fahrer flüchtete den Angaben zufolge zunächst, wurde jedoch von der Polizei eingeholt und in Forst (Lausitz) angehalten. Das Auto wurde sichergestellt.