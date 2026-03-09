Berlin (dpa/bb) – Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel hat zum Frauentag betont, dass die Polizei bei dem Thema inzwischen auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel angekommen sei. «Wir haben in den Führungsebenen und auch im Landeskriminalamt (LKA) enorm aufgeholt, was den weiblichen Nachwuchs angeht», sagte sie im Podcast «Verschlusssache» der Berliner Polizei. Es gebe aber «durchaus noch Nachholbedarf» bei der Schutzpolizei, also den uniformierten Polizisten in Streifenwagen und auf der Straße, und auch in den Führungsstellen.

Slowik Meisel sagte, als sie vor knapp acht Jahren ihr Amt angetreten habe, sei sie in den Führungsebenen überrascht gewesen, wie viele Frauenförderer sie angetroffen habe. «Das hätte ich nicht unbedingt so erwartet, wenn man von den alten weißen Männern spricht, was ich nicht mag, aber das waren genau die, die hier in der Polizei Berlin massiv die Frauen gefördert haben.»



