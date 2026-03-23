Potsdam (dpa/bb) – Die Kriminalität in Brandenburg ist im vergangenen Jahr laut Statistik zurückgegangen. Die Zahl der registrierten Straftaten sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 166.508, wie aus der neuen polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Die Aufklärungsquote lag demnach bei 57,7 Prozent und damit etwas niedriger als 2024 (58,4 Prozent). Ohne ausländerrechtliche Verstöße wurden 151.124 Straftaten registriert. Diese Zahl markiere einen historischen Tiefstwert, teilte das Innenministerium mit.

Knapp ein Drittel der Gesamtkriminalität machen der Statistik zufolge Diebstahlsdelikte aus. Die Fallzahl sank hier um 4,5 Prozent auf 50.612. Die Gewaltkriminalität stieg hingegen um zwei Prozent auf 5.443 Fälle. Häufigster Tatort war hier mit fast einem Viertel der Fälle die Wohnung.





Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nahmen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 18,5 Prozent auf 3.344 Fälle zu. Im Wesentlichen war diese Entwicklung laut Innenministerium auf eine Zunahme bei Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinder- und jugendpornografischer Inhalte zurückzuführen.