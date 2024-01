Berlin (dpa/bb) – Ein 24-jähriger Mann ist laut Polizei mit einem gestohlenen Auto in Berlin-Westend vor einer Kontrolle geflüchtet. Bei der Festnahme verletzte sich ein Beamter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde der Mann in der Nacht auf Montag an der Ecke Reichsstraße durch Polizeikräfte zum Anhalten aufgefordert. Der 24-Jährige habe zunächst gehalten, dann aber wieder Gas gegeben und versucht, mit dem 44 Jahre alten Beifahrer zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung hätten Polizisten das Auto am Spandauer Damm Ecke Meiningenallee gestoppt. Bei der Festnahme ging den Angaben zufolge eine Fensterscheibe des Autos kaputt, ein Polizist zog sich durch das gesplitterte Glas eine Schnittverletzung an der Hand zu.

Ermittlungen zufolge war der Wagen als gestohlen gemeldet. Zudem hätten die Beamten in dem Auto verkaufsbereit abgepacktes Kokain gefunden. Die Ermittlungen dauerten an.