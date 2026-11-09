Cottbus (dpa/bb) – Mehr als eine Woche nach Halloween geht die Polizei in Brandenburg einem weiteren Fall von präparierten Süßigkeiten nach. In Cottbus habe ein Mädchen eine Nadel in einer Schokopraline entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Fall sei am Freitagabend gemeldet worden. Weitere Metallteile in den restlichen Süßigkeiten seien nicht entdeckt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, wie es hieß. Halloween-Süßigkeiten sollten genauer unter die Lupe genommen und versteckte Metallteile angezeigt werden.





In anderen Bundesländern hatte sich vereinzelt herausgestellt, dass Kinder Süßigkeiten selbst manipuliert haben sollen. Vom Polizeipräsidium in Potsdam hieß es am vergangenen Freitag, dass auch diese Möglichkeit geprüft werde und Bestandteil von Vernehmungen sei. Vergangene Woche sprach das Polizeipräsidium von sechs bekanntgewordenen Fällen mit präparierten Süßigkeiten in Brandenburg.