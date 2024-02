Lübbenau (dpa/bb) – Die Polizei hat die am Sonntagabend begonnene Blockade von Landwirten an einem Logistikzentrum in Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz am Montagmittag aufgelöst. Eine Sprecherin sagte, es sei Anzeige wegen Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden. Die mehr als zwölf Stunden andauernde Protestaktion mit einer dreistelligen Zahl von Traktoren und anderen Fahrzeugen war nicht angemeldet.

Die Wege zum Logistikzentrum des Lebensmittelhändlers Kaufland wurden verstellt. Es kam zu einem langen Rückstau von rund 100 Fahrzeugen, die das Warenlager nicht anfahren oder verlassen konnten, wie die Polizeisprecherin sagte. «Die Stimmung war angespannt.» Zunächst sei niemand bereit gewesen, mit der Polizei zu verhandeln. Erst gegen Montagmittag gelang es, dass die Landwirte ihre Blockade beendeten und wegfuhren.