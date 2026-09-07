Berlin (dpa/bb) – Der Brand in einem Umspannwerk in Berlin-Tiergarten ist nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Fehler entstanden. Es sehe aktuell so aus, dass ein technischer Defekt einen Kurzschluss ausgelöst habe, der zu einer Explosion führte, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Untersuchung durch die Experten der Kriminaltechnik im Landeskriminalamt (LKA) laufe am Vormittag aber noch.

Bei der Feuerwehr war um 2.41 Uhr ein Alarm eingegangen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand in dem Gebäude und an einem Transporter. Der Tunnel mit den Stromleitungen sei nicht betroffen gewesen, sagte Per Kleist, Vizechef der Feuerwehr.



