Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in Berlin-Reinickendorf am Freitagabend Autofahrer im Hinblick auf Drogen- oder Alkoholkonsum kontrolliert. Insgesamt prüften die Beamten 120 Fahrzeuge in etwa vier Stunden, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Dabei stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge 44 Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten, fertigten zehn Mängelberichte an, führten vier Drogenschnelltests durch und orderten zwei Blutentnahmen an. Außerdem führten sie demnach 117 «verkehrsaufklärende Gespräche».

Mitarbeiter des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten kontrollierten darüber hinaus am Abend 22 Autos der gewerblichen Personenbeförderung und stellten bei einem guten Drittel Mängel fest, hieß es.

Während der Kontrolle wurde ein Polizist den Angaben zufolge an der Hand verletzt, als er einen 22 Jahre alten Mann festnahm. Der junge Mann hatte demnach zwei Beamte zuvor beleidigt. Als diese ihn aufforderten, seinen Ausweis zu zeigen, hatte er einem Polizisten gegen den Oberkörper geschlagen, hieß es. Nach der Anordnung einer Blutentnahme konnte der 22-Jährige laut Polizei wieder gehen.