Elsterwerda (dpa/bb) – Nach einem mutmaßlich rassistischen Übergriff mit zwei Verletzten auf dem Bahnhof in Elsterwerda (Elbe-Elster) ermittelt der Staatsschutz. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Männer beobachtet, wie dort eine Frau in der Nacht auf Samstag aus einer Personengruppe heraus rassistisch beleidigt wurde. Ein Mann soll demnach auch versucht haben, der Frau ihr Kopftuch vom Kopf zu ziehen, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Als die beiden Zeugen, ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger, der Frau helfen wollten, seien sie aus der Gruppe heraus beleidigt und geschlagen worden.

Die beiden Männer erlitten Verletzungen im Kopfbereich, die anschließend im Krankenhaus versorgt wurden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigungen eingeleitet. Da ein «fremdenfeindlicher Hintergrund» geprüft wird, leitet der zuständige Staatsschutz die Untersuchungen, wie es hieß.