Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd in Berlin-Neukölln drei scharfe Schusswaffen und Munition sichergestellt. Den Beamten fiel in der Nacht zu Dienstag ein Auto auf, das mit überhöhtem Tempo die Hermannstraße entlangfuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Wagen raste weiter. Die Polizei verlor zwischenzeitlich Sichtkontakt, konnte den Wagen mit vier Insassen an Bord aber schließlich auf dem Columbiadamm stoppen.

Laut Polizei wurden der 25 Jahre alte Fahrer und der Wagen überprüft und durchsucht. Danach durfte der Wagen weiterfahren. Durch Zeugen wurde die Polizei informiert, dass während der Flucht Gegenstände aus dem Auto geworfen worden waren. Bei der Absuche entlang der Fluchtstrecke wurden ein Beutel mit den Schusswaffen darin und eine Schatulle mit Munition gefunden. Die Wohnung des 25-Jährigen wurde durchsucht, allerdings ohne jemanden anzutreffen oder weitere Waffen zu finden. Die Kriminalpolizei ermittelt.