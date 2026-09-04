Angermünde (dpa/bb) – Polizisten haben in einer Garage in Angermünde (Landkreis Uckermark) Waffen und Munition gefunden. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt und Fachleute sind vor Ort, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Konkret fanden die Beamten Waffen, Munition, Waffenteile und Gegenstände, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, wie es hieß.

Bereits am Donnerstagmorgen gab es laut Polizei einen Zeugenhinweis, wonach in die Garage eingebrochen worden sei. Als Polizisten anrückten, entdeckten sie demnach dort die Waffen. Seit Freitagvormittag sind die Fachleute vor Ort, untersuchen die Gegenstände und beraten über das weitere Verfahren. In der Nähe befinden sich laut Polizei mehrere Mehrfamilienhäuser. Eine Evakuierung gab es zunächst nicht.



