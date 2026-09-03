Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat bei einer Kontrolle im Zusammenhang mit Drogenhandel in Berlin insgesamt neun scharfe Schusswaffen gefunden. Ein 38 Jahre alter Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Beamte in Zivil einen mutmaßlichen Cannabis-Drogenhandel in Gropiusstadt beobachtet und waren dem Tatverdächtigen und seinem Transporter gefolgt.

Sechs Schusswaffen in einer Kleingartenanlage

Bei der Kontrolle leistete der Mann den Angaben zufolge Widerstand und versuchte demnach, nach einer Tasche im Transporter zu greifen. Die Beamten fixierten den Verdächtigen, bei der folgenden Durchsuchung fanden sie im Fahrzeug unter anderem drei scharfe Schusswaffen und Munition. Später stellte die Polizei sechs weitere Schusswaffen in einer Kleingartenanlage sicher, die in Verbindung zu dem 38-Jährigen stehe. Der Verdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.



