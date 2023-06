Nuthetal (dpa/bb) – Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr gegen einen 57-Jährigen, der von Beamten in Nuthetal (Potsdam-Mittelmark) schlafend in seinem Auto entdeckt wurde. Ein daraufhin durchgeführter Atem-Alkoholtest habe den Spitzenwert 4,54 Promille ergeben, berichtete die Polizei am Sonntag.

Zuvor waren am Samstagnachmittag mehrere Notrufe zum Kennzeichen eines Autofahrers mit sehr unsicherer Fahrweise eingegangen, wie die Polizei berichtete. Die Beamten ermittelten den Halter und fanden den 57-Jährigen an seiner Meldeadresse schlafend in seinem Fahrzeug. Der Mann wurde nach Abgabe einer Blutprobe und seines Führerscheins von der Polizei wieder entlassen.